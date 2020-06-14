Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Вони не рівні нормальним людям": у Польщі скандал через заяву депутата партії влади про ЛГБТ

Іспанія 21 червня відкриє кордони з усіма країнами ЄС, крім Португалії

У пункті пропуску "Шегині" сотні людей чекають у черзі, щоб потрапити до Польщі

Країни ЄС підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу






У Німеччині п’яний водій наїхав на групу людей, є загиблий і постраждалі

Неділя, 14 червня 2020, 15:39

У німецькомі місті Пірмазенс в ніч на неділю п’яний водій наїхав автомобілем на групу людей біля ресторану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання SWR.

Інцидент стався незабаром після півночі, коли 51-річний чоловік в'їхав на вулицю з одностороннім рухом і врізався в групу людей, що стояли перед рестораном.

В результаті аварії 39-річний чоловік отримав смертельні травми, а шестеро людей були доставлені в лікарню з важкими пораненнями.

За наявною інформацією, у водія було виявлено в чотири рази більш високий вміст алкоголю в крові, ніж це дозволено законом.

За словами очевидців, чоловік став причиною автокатастрофи в минулому. Але тоді він зник з місця злочину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua