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В Германии пьяный водитель наехал на группу людей, есть погибший и пострадавшие

Воскресенье, 14 июня 2020, 15:39

В немецком городе Пирмазенс в ночь на воскресенье пьяный водитель наехал автомобилем на группу людей возле ресторана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание SWR.

Инцидент произошел вскоре после полуночи, когда 51-летний мужчина въехал на улицу с односторонним движением и врезался в группу людей, что стояли перед рестораном.

В результате аварии 39-летний мужчина получил смертельные травмы, а шесть человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

По имеющейся информации, у водителя было выявлено в четыре раза более высокое содержание алкоголя в крови, чем это разрешено законом.

По словам очевидцев, мужчина стал причиной автокатастрофы в прошлом. Но тогда он скрылся с места преступления.

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