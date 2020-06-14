В Германии пьяный водитель наехал на группу людей, есть погибший и пострадавшие

В немецком городе Пирмазенс в ночь на воскресенье пьяный водитель наехал автомобилем на группу людей возле ресторана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание SWR.

Инцидент произошел вскоре после полуночи, когда 51-летний мужчина въехал на улицу с односторонним движением и врезался в группу людей, что стояли перед рестораном.

В результате аварии 39-летний мужчина получил смертельные травмы, а шесть человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

По имеющейся информации, у водителя было выявлено в четыре раза более высокое содержание алкоголя в крови, чем это разрешено законом.

По словам очевидцев, мужчина стал причиной автокатастрофы в прошлом. Но тогда он скрылся с места преступления.