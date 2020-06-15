У Чехії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 10 тисяч осіб 

Кількість випадків коронавірусу в Чехії станом на 14 червня перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У країні з населенням 10,7 млн осіб зареєстровано 10 024 випадки захворювання, 329 випадків смерті та 7 226 випадків одужання.

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За останні два тижні щоденне зростання кількості випадків захворювання знаходиться в діапазоні 31-74.

Чеська влада відкрили свої кордони для поїздок з більшості країн Європейського союзу на початку цього місяця та дозволила збільшити ліміт громадських зібрань до 500 осіб.

Також уряд Чехії оголосив про відкриття кордонів з Австрією та Німеччиною на десять днів раніше, ніж очікувалося.

Кілька європейських країн у понеділок відкрили свої кордони для мандрівників з ЄС після майже трьох місяців обмежень, запроваджених через коронавірус.