В Чехии количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Количество случаев коронавируса в Чехии состоянию на 14 июня превысила 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В стране с населением 10,7 млн человек зарегистрировано 10 024 случая заболевания, 329 случаев смерти и 7226 случаев выздоровления.

Читайте также В Чехии от коронавируса излечились 70% зараженных

За последние две недели ежедневный рост количества случаев заболевания находится в диапазоне 31-74.

Чешские власти открыли свои границы для поездок по большинству стран Европейского Союза в начале этого месяца и позволили увеличить лимит общественных собраний до 500 человек.

Также правительство Чехии объявило об открытии границ с Австрией и Германией на десять дней раньше, чем ожидалось.

Несколько европейских стран в понедельник открыли свои границы для путешественников из ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за пандемии.