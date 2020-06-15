В Чехии количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Количество случаев коронавируса в Чехии состоянию на 14 июня превысила 10 тысяч.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В стране с населением 10,7 млн человек зарегистрировано 10 024 случая заболевания, 329 случаев смерти и 7226 случаев выздоровления.
За последние две недели ежедневный рост количества случаев заболевания находится в диапазоне 31-74.
Чешские власти открыли свои границы для поездок по большинству стран Европейского Союза в начале этого месяца и позволили увеличить лимит общественных собраний до 500 человек.
Также правительство Чехии объявило об открытии границ с Австрией и Германией на десять дней раньше, чем ожидалось.
Несколько европейских стран в понедельник открыли свои границы для путешественников из ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за пандемии.