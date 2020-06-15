Кулеба назвав ключові досягнення на посаді за 100 днів

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав головні досягнення під час його перебування на посаді міністра закордонних справ за 100 днів.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

Кулеба вважає, що за цей період вдалося досягти чотирьох ключових змін.

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"Перше - це наші внутрішні трансформації в МЗС, які вдалося здійснити за безпрецедентно короткий строк", - сказав міністр.

Друге, за його словами, це отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Третій момент - відновлення активної ролі МЗС в нормандському форматі і долучення до мінського процесу", - сказав Кулеба.

Четвертим досягненням, за його словами, є перезапуск торговельно-інвестиційного блоку МЗС. "Економіка - не периферійна річ, допомога бізнесу - щоденний пріоритет дипломата", - сказав Кулеба.

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