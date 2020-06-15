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Кулеба назвав ключові досягнення на посаді за 100 днів

Понеділок, 15 червня 2020, 11:08

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав головні досягнення під час його перебування на посаді міністра закордонних справ за 100 днів. 

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди". 

Кулеба вважає, що за цей період вдалося досягти чотирьох ключових змін. 

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"Перше - це наші внутрішні трансформації в МЗС, які вдалося здійснити за безпрецедентно короткий строк", - сказав міністр. 

Друге, за його словами, це отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. 

"Третій момент - відновлення активної ролі МЗС в нормандському форматі і долучення до мінського процесу", - сказав Кулеба.

Четвертим досягненням, за його словами, є перезапуск торговельно-інвестиційного блоку МЗС. "Економіка - не периферійна річ, допомога бізнесу - щоденний пріоритет дипломата", - сказав Кулеба. 

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