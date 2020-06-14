Кулеба пояснив, чому не літав до Парижа із Єрмаком

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що не літав до Парижа разом з українською делегацією через неспівпадіння графіків з його французьким колегою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Лише тому, що міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана сьогодні немає в Парижі. Якби у нас з моїм французьким візаві співпали графіки, то сенс летіти був би" - сказав Кулеба.

Він зазначив, що з цього приводу розганяється чергова "зрада".

"Але я останнім часом схиляюся до думки, що треба припинити хвилюватися за "зради", тому що я цим завжди дуже переймався і цілу книжку написав, щоб допомогти людям берегти здоровий глузд. Але, схоже, не всі цього хочуть, бо жити в конспірології веселіше" - сказав Кулеба.

Українська делегація відвідала Париж 12 червня.

Глава офісу українського президента Андрій Єрмак на зустрічі із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном у Парижі розповів про зусилля України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу.