Кулеба назвал ключевые достижения на посту за 100 дней

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал главные достижения во время его пребывания в должности министра иностранных дел за 100 дней.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Кулеба считает, что за этот период удалось достичь четырех ключевых изменений.

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"Первое - это наши внутренние трансформации в МИД, которые удалось осуществить за беспрецедентно короткий срок", - сказал министр.

Второе, по его словам, это получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Третий момент - восстановление активной роли МИД в нормандском формате и приобщение к минскому процессу", - сказал Кулеба.

Четвертым достижением, по его словам, является перезапуск торгово-инвестиционного блока МИД. "Экономика - не периферийная вещь, помощь бизнесу - ежедневный приоритет дипломата", - сказал Кулеба.

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