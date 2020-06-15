Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина 

Новий віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що після отримання статусу партнера НАТО з розширених можливостей Україна й далі прагне членства у Альянсі.

Про це Стефанішина розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні Україна, ні НАТО не розглядають EOP (Програму розширених можливостей НАТО. - Ред.) як відвернення уваги України від руху в напрямку ПДЧ і членства в Альянсі", - сказала Стефанішина.

Читайте також Давно заслужено: у НАТО вітають Україну з приєднанням до Програми розширених можливостей

На питання, чи буде Україна членом НАТО, вона відповіла: "Обов’язково".

Стефанішина назвала приєднання України до EOP "дуже потужним політичним сигналом" щодо пріоритетів Альянсу. За її словами, в статусі EOP Україна долучиться до нового формату обміну оперативною інформацією між країнами-учасницями програми і країнами НАТО.

"Також це дозволить ефективніше впроваджувати заходи, закладені в річній національній програмі. Це дає додаткові інструменти участі України у військових навчаннях. А ще це означає глибше партнерство Україна-НАТО на операційному рівні", - сказала Стефанішина.

Читайте також Зеленський і Кулеба подякували членам НАТО за новий статус для України

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Читайте детальніше: Перспектива членства в ЄС? Підемо "норвезьким треком": перше інтерв'ю віцепрем'єрки Стефанішиної