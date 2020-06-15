Стефанішина розповіла, що уряд хоче змінити в Угоді про асоціацію з ЄС

Уряд України на саміті Україна-ЄС в жовтні планує підняти питання оновлення Угоди про асоціацію.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Я вважаю, що цьогорічний саміт має бути дуже предметним. На ньому має йтися про оновлення УА. Ми маємо рухатися в напрямку повної лібералізації по всіх чотирьох свободах", - сказала Стефанішина.

Угода про асоціацію буде змінена. Навіщо? Розповідає Ольга Стефанішина Опубліковано Європейська правда Понеділок, 15 червня 2020 р.

За її словами, Україна з 2009-2010 років, коли були закриті переговори щодо більшої частини статей УА, зробила достатньо домашньої роботи, щоб говорити про повну лібералізацію в напрямку чотирьох свобод - вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

Уряд, зокрема, вважає за необхідне оновлення всіх додатків та торгової частини Угоди.

"Ставки також будуть предметом переговорів, але, звичайно, не йдеться про обнулення всіх ставок – ми ще не є країною Євросоюзу", - сказала Стефанішина.

Крім того, уряд розглядає для України так званий "норвезький трек", коли в Угоді про асоціацію може бути закріплено, що її метою є повна лібералізація всіх "чотирьох свобод", навіть якщо після оновлення в Угоді ще не буде достатньо механізмів для цього.

"Але ж Угода може оновлюватись і потім – скільки буде необхідно", - підкреслила віцепрем’єрка.

За її словами, 80% Угоди можна оновлювати рішенням двосторонніх органів Україна-ЄС. Але політичний зміст – це вже предмет діалогу не лише з Євросоюзом, а й з усіма державами-членами, тож про оновлення політичної частини Україна "говоритиме в найостаннішу чергу".

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