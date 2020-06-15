Стефанишина рассказала, что правительство хочет изменить в Соглашении об ассоциации с ЕС

Правительство Украины на саммите Украина-ЕС в октябре планирует поднять вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я считаю, что нынешний саммит должен быть очень предметным. На нем должна идти речь об обновлении СА. Мы должны двигаться в направлении полной либерализации по всем четырем свободам", - сказала Стефанишина.

Угода про асоціацію буде змінена. Навіщо? Розповідає Ольга Стефанішина Опубліковано Європейська правда Понеділок, 15 червня 2020 р.

По ее словам, Украина с 2009-2010 годов, когда были закрыты переговоры по большей части статей УА, сделала достаточно домашней работы, чтобы говорить о полной либерализации в направлении четырех свобод - свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Правительство, в частности, считает необходимым обновление всех приложений и торговой части Соглашения.

"Ставки также будут предметом переговоров, но, конечно, речь не идет об обнулении всех ставок - мы еще не является страной Евросоюза", - сказала Стефанишина.

Кроме того, правительство рассматривает для Украины так называемый "норвежский трек", когда в Соглашении об ассоциации может быть закреплено, что ее целью является полная либерализация всех "четырех свобод", даже если после обновления в Соглашении еще не будет достаточно механизмов для этого.

"Но соглашение может обновляться и потом - сколько необходимо", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, 80% Соглашения можно обновлять решением двусторонних органов Украина-ЕС. Но политический смысл - это уже предмет диалога не только с Евросоюзом, но и со всеми государствами-членами, поэтому об обновлении политической части Украины "говорить в самую последнюю очередь".

Читайте подробнее: Перспектива членства в ЕС? Пойдем по "норвежскому треку": первое интервью вице-премьера Стефанишиной