Винищувач США розбився біля узбережжя Британії, пілота шукають

Пілот Військово-повітряних сил США зник безвісти після того, як його винищувач впав у Північне море неподалік узбережжя Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про аварію підтвердило командування бази, де розміщувався літак.

Американський винищувач F-15C Eagle, підрозділ якого базується на базі британських Королівських ВПС поблизу села Лакенхіт в місті Суффолк, зазнав аварії близько 09:40 за місцевим часом під час навчальної місії.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020

Причина катастрофи наразі невідома, але ВПС США підтвердили, що на борту знаходився лише один пілот.

Рятувальні команди шукають літальний апарат, який, як вважають, розбився на відстані 74 морських миль (137 км) від узбережжя Східного Йоркширу. У пошуках беруть участь військовий вертоліт і кілька британських кораблів.