Винищувач США розбився біля узбережжя Британії, пілота шукають

Пілот Військово-повітряних сил США зник безвісти після того, як його винищувач впав у Північне море неподалік узбережжя Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про аварію підтвердило командування бази, де розміщувався літак.

Американський винищувач F-15C Eagle, підрозділ якого базується на базі британських Королівських ВПС поблизу села Лакенхіт в місті Суффолк, зазнав аварії близько 09:40 за місцевим часом під час навчальної місії.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz