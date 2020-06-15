Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Греція відкрилася для туристів: українцям треба здавати тест і проходити карантин

В Ірландії три партії домовилися сформувати уряд, прем'єри будуть чергуватися

Президент Молдови відправив роту солдат на парад до Москви, їх вивіз військовий літак РФ

"Помирає менше, ніж в 2019 році": Стефанішина розповіла, чому ЄС має відкрити кордони для України






Винищувач США розбився біля узбережжя Британії, пілота шукають

Понеділок, 15 червня 2020, 13:52

Пілот Військово-повітряних сил США зник безвісти після того, як його винищувач впав у Північне море неподалік узбережжя Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про аварію підтвердило командування бази, де розміщувався літак.

Американський винищувач F-15C Eagle, підрозділ якого базується на базі британських Королівських ВПС поблизу села Лакенхіт в місті Суффолк, зазнав аварії близько 09:40 за місцевим часом під час навчальної місії.

Причина катастрофи наразі невідома, але ВПС США підтвердили, що на борту знаходився лише один пілот.

Рятувальні команди  шукають літальний апарат, який, як вважають, розбився на відстані 74 морських миль (137 км) від узбережжя Східного Йоркширу. У пошуках беруть участь військовий вертоліт і кілька британських кораблів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія США інциденти
powered by lun.ua