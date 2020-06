Истребитель США разбился у побережья Великобритании, пилота ищут

Пилот Военно-воздушных сил США пропал без вести после того, как его истребитель упал в Северное море неподалеку от побережья Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об аварии подтвердило командование базы, где размещался самолет.

Американский истребитель F-15C Eagle, подразделение которого базируется на базе британских Королевских ВВС вблизи села Лакенхит в городе Суффолк, потерпел крушение около 09:40 по местному времени во время учебной миссии.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz