Президент Молдови відправив роту солдат на парад до Москви, їх вивіз військовий літак РФ

Молдова відправила 75 військовослужбовців до Москви для участі в параді Перемоги, який пройде 24 червня на Красній площі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Молдови Ігор Додон.

"У Міжнародному аеропорту Кишинева відбулася церемонія проводів групи Роти почесної варти в Москву. 75 військовослужбовців елітного підрозділу Національної армії Республіки Молдова візьмуть участь у військовому параді, який відбудеться на Червоній площі 24 червня на честь 75-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною", - написав Додон, супроводивши пост фотографіями.

За військовослужбовцями до Кишинева прибув військово-транспортний літак ВКС Росії Іл-76.

За даними сайту Flightradar, російський літак вилетів до Кишинева з військового аеродрому Новоросійськ і прилетів, облетівши повітряний простір України.

З Кишинева літак вилетів в 01:33 14 червня, здійснив проміжну посадку на військовому аеродромі Новоросійська. В 07:54 військово-транспортний літак з молдавськими військовослужбовцями на борту здійснив посадку на військовому аеродромі Чкаловський під Москвою.

Як відомо, Додон теж має намір бути присутнім на параді в Москві 24 червня.