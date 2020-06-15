Президент Молдовы отправил роту солдат на парад в Москву, их вывез военный самолет РФ

Молдова отправила 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

"В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня с.г. в честь 75-летия Победы над фашистской Германией", - написал Додон, сопроводив пост фотографиями.

За военнослужащими в Кишинев прибыл военно-транспортный самолет ВКС России.

По данным Flightradar, российский самолет вылетел в Кишинев с военного аэродрома Новороссийск и прилетел, облетев воздушное пространство Украины.

Из Кишинева самолет вылетел в 01.33 14 июня, совершил промежуточную посадку на военном аэродроме Новороссийска. В 07.54 военно-транспортный самолет с молдавскими военнослужащими на борту совершил посадку на военном аэродроме Чкаловский под Москвой.

Как известно, Додон тоже намерен присутствовать на параде в Москве 24 июня.