Фінляндія скасовує надзвичайний стан, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в середині березня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, таке рішення сьогодні ухвалив уряд країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила про завершення надзвичайного стану, оголошеного у зв’язку з епідемією коронавірусу в середині березня.

"На основі оцінки епідеміологічних та юридичних обставин, можна заявляти про те, що умов для повноважень [влади], передбачених Актом готовності до надзвичайних ситуацій, більше не достатньо", - зазначила прем’єр.

Вона додала, що завершення надзвичайного стану не означає зникнення загрози вірусу.

"Завершення надзвичайного стану не означає, що загроза епідемії минула. Важливо, щоб кожен у повсякденному житті дотримувався заходів безпеки", - зазначила Санна Марін.

Нагадаємо, раніше уряд країни оголосив, що з 15 червня зніме обмеження на поїздки для громадян сусідніх країн – окрім Швеції та Росії.

Ще 1 червня Фінляндія дозволила відновити роботу ресторанам, музеям та басейнам, а зараз розглядають можливість вже на початку липня дозволити масові заходи за участі до 500 осіб, якщо вони проводяться просто неба.

Незважаючи на попередні послаблення карантину, приріст нових заражень та кількість "активних" випадків продожує знижуватися. За останню добу в країні зареєстрували 4 нових випадки коронавірусу і жодної смерті. Госпіталізовані зараз менше 20 хворих.

З початку епідемії, у Фінляндії з 5,5 млн населення зареєстрували 7108 підтверджених заражень коронавірусом та 326 смертей.