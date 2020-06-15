Финляндия отменяет чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией коронавируса в середине марта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, такое решение сегодня приняло правительство страны.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили о завершении чрезвычайного положения, объявленного в связи с эпидемией коронавируса в середине марта.

"На основе оценки эпидемиологических и юридических обстоятельств, можно заявлять о том, что условия для полномочий [власти], предусмотренных Актом готовности к чрезвычайным ситуациям, больше не достаточно", - отметила премьер.

Она добавила, что завершение чрезвычайного положения не означает исчезновения угрозы вируса.

"Завершение чрезвычайного положения не означает, что угроза эпидемии миновала. Важно, чтобы каждый в повседневной жизни придерживался мер безопасности", - отметила Санна Марин.

Напомним, ранее правительство страны объявило, что с 15 июня снимет ограничения на поездки для граждан соседних стран - кроме Швеции и России.

Еще 1 июня Финляндия разрешила возобновить работу ресторанам, музеям и бассейнам, а сейчас рассматривают возможность уже в начале июля разрешить массовые мероприятия с участием до 500 человек, если они проводятся под открытым небом.

Несмотря на предыдущие ослабление карантина, прирост новых заражений и количество "активных" случаев продолжает снижаться. За последние сутки в стране зарегистрировали четыре новых случая коронавируса и ни одной смерти. Госпитализированы сейчас менее 20 больных.

С начала эпидемии, в Финляндии с 5,5 млн населения зарегистрировали 7108 подтвержденных заражений коронавируса и 326 смертей.