Польща очікує від "Газпрому" виплати $1,5 млрд  переплати за газ до 1 липня

Польська нафтогазова компанія PGNiG розраховує до 1 липня отримати від російського концерну "Газпром" $1,5 млрд переплати за газ відповідно до рішення Арбітражного суду Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Energetyka24.

Як повідомила PGNiG, 5 червня було підписано додаток до Ямальського контракту, за яким "Газпром" поставляє газ до Польщі. У документі з'явилася нова цінова формула, зазначена Стокгольмським арбітражним судом, і термін повернення переплати польській компанії.

Польська компанія також повідомила, що очікує повернення переплати близько 1,5 мільярда доларів, про що постановив суд. Передача цієї суми, згідно з домовленостями, має відбутися до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, в березні 2020 року Арбітражний суд Стокгольма виніс рішення у справі між PGNiG з одного боку та "Газпромом" і "Газпром експортом" - з іншого. Справа стосувалася ціни, що діє при поставках газу в Польщу за Ямальським контрактом.

Суд змінив цінову формулу на користь польської сторони, зв'язавши її з європейським ринком. Нова, нижча ціна буде застосовуватися до поставок, що здійснюються з 1 листопада 2014 року, коли PGNiG подала заявку на перегляд цієї формули.

Як раніше оцінювала польська компанія, рішення шведського суду може призвести до виникнення заборгованості з боку "Газпрому", яка може скласти до 1,5 мільярда доларів.

Надалі ціна за контрактом також може переглядатися - на основі запиту покупця, зазначає PGNiG.