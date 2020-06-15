Польша ожидает от "Газпрома" выплаты $1,5 млрд переплаты за газ до 1 июля

Польская нефтегазовая компания PGNiG рассчитывает до 1 июля получить от российского концерна "Газпром" $1,5 млрд переплаты за газ в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Energetyka24.

Как сообщила PGNiG, 5 июня было подписано дополнение к Ямальскому договору, согласно которому "Газпром" поставляет газ в Польшу. В документе появилась новая ценовая формула, указанная Стокгольмским арбитражным судом, и срок возврата переплаты польской компании.

Польская компания также сообщила, что ожидает возвращения переплаты около 1,5 миллиарда долларов, о чем постановил суд. Передача этой суммы, согласно договоренностям, должна состояться до 1 июля 2020 года.

Напомним, в марте 2020 года Арбитражный суд Стокгольма вынес решение по делу между PGNiG, с одной стороны, и "Газпромом" и "Газпром экспортом" - с другой. Дело касалось цены, действующей при поставках газа в Польшу по Ямальскому контракту.

Суд изменил ценовую формулу в пользу польской стороны, связав ее с европейским рынком. Новая, более низкая цена будет применяться к поставкам, осуществляемым с 1 ноября 2014 года, когда PGNiG подала заявку на пересмотр этой формулы.

Как ранее оценивала польская компания, решение шведского суда может привести к возникновению задолженности со стороны "Газпрома", которая может составить до 1,5 миллиарда долларов.

В дальнейшем цена по контракту также может пересматриваться - на основе запроса покупателя, отмечает PGNiG.