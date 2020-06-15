"Вандалізм" на угорському меморіалі, який обурив МЗС, спричинила негода – поліція

Поліція Закарпатської області перевіряє інформацію про пошкодження панно у Свалявському меморіальному парку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі обласної поліції.

За попередніми даними правоохоронців, пошкодження могло бути спричинене погіршенням погодних умов.

"14 червня, в ході моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили публікацію, в якій йдеться про пошкодження панно на території меморіального комплексу в місті Свалява. Дану подію було зареєстровано та розпочато перевірку. На місце події направлено працівників слідчо-оперативної групи, які при огляді попередньо встановили, що вказані ушкодження ймовірно були спричинені внаслідок несприятливих погодних умов", – йдеться в повідомленні.

При цьому в поліції додали, що наразі перевірка триває, "встановлюються додаткові обставини події".

"У разі підтвердження факту вандалізму працівники поліції докладуть максимум зусиль для встановлення правопорушників та нададуть їх діям правову оцінку", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що осквернення експозиції у Свалявському меморіальному парку, про що на вихідних повідомляли місцеві ЗМІ, є спробою дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області.

Раніше секретар ради Свалявського меморіального парку Дьордь Дупко повідомив, що вандали осквернили матеріали експозиції на задній частині Стіни плачу. За його словами, вандали зірвали і осквернили панно, яке містить інформацію трьома мовами - українською, угорською, німецькою.

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