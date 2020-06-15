"Вандализм" на венгерском мемориале, возмутивший МИД, устроила непогода – полиция

Полиция Закарпатской области проверяет информацию о повреждении панно в Свалявском мемориальном парке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, повреждение могло быть вызвано ухудшением погодных условий.

"14 июня, мониторя интернет, сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорится о повреждении панно на территории мемориального комплекса в городе Свалява. Данное событие было зарегистрировано и начата проверка. На место происшествия направлены работников следственно-оперативной группы, при осмотре предварительно установили, что указанные повреждения, вероятно, были вызваны неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

При этом в полиции добавили, что сейчас проверка продолжается, "устанавливаются дополнительные обстоятельства происшествия".

"В случае подтверждения факта вандализма работники полиции приложат максимум усилий для установления правонарушителей и дадут их действиям правовую оценку", - отметили в полиции.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение экспозиции в Свалявском мемориальном парке, о чем на выходных сообщали местные СМИ, является попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области.

Ранее секретарь совета Свалявского мемориального парка Дьердь Дупко сообщил, что вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача. По его словам, вандалы сорвали и осквернили панно, которое содержит информацию на трех языках - украинском, венгерском, немецком.