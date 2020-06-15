Литва зробить необов’язковим носіння масок у громадських місцях

У Литві з 17 червня носіння захисних масок у громадських місцях стане не обов’язковим.

Про це заявив представник литовського уряду Гердрюс Сурпліс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Після закінчення карантину маски надягати необов'язково, проте ми настійно рекомендуємо продовжувати їх носити, якщо ви відчуваєте, що це необхідно заради оточуючих вас людей або якщо навколо багато людей, або якщо ви хочете убезпечити себе і оточуючих", – сказав Сурпліс.

До 16 червня включно всі жителі старше 6 років повинні надягати маски на ринках, в магазинах, в автобусах, тролейбусах, на автобусних зупинках, під час масових заходів, екскурсій і т. д.

Маски треба надягати у всіх закритих приміщеннях, крім кафе і ресторанів під час прийняття їжі і в спортзалах під час занять спортом.

Нагадаємо, 10 червня уряд Литви в середу прийняв рішення з 17 червня скасувати карантин, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, але надзвичайний стан залишається в силі.