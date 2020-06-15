Литва сделает необязательным ношение масок в общественных местах

В Литве с 17 июня ношение защитных масок в общественных местах станет необязательным.

Об этом заявил представитель литовского правительства Гердрюс Сурплис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"После окончания карантина надевать маски не обязательно, однако мы настоятельно рекомендуем продолжать их носить, если вы чувствуете, что это необходимо ради окружающих вас людей, или если вокруг много людей, или если вы хотите обезопасить себя и окружающих", - сказал Сурплис.

До 16 июня включительно все жители старше 6 лет должны надевать маски на рынках, в магазинах, в автобусах, троллейбусах, на автобусных остановках, во время массовых мероприятий, экскурсий и т.д.

Маски нужно надевать во всех закрытых помещениях, кроме кафе и ресторанов во время приема пищи и в спортзалах во время занятий спортом.

Напомним, 10 июня правительство Литвы в среду приняло решение с 17 июня отменить карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, но чрезвычайное положение остается в силе.