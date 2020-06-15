Литва відзначила збільшення активності ВПС РФ через навчання НАТО

Міністерство оборони Литви стверджує, що відзначена активність російських військових літаків на минулому тижні пов'язана з навчаннями НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Активність військової авіації Російської Федерації пов'язана з бажанням РФ продемонструвати військову міць в контексті військових навчань НАТО", - заявили в міністерстві.

За даними відомства, російський військовий контингент в Калінінграді постійно посилюється, тому є припущення, що російська військова активність може рости.

"Російський військовий контингент в Калінінграді постійно посилюється, впроваджуються нові системи озброєнь, і розвивається військова інфраструктура. Цей контингент займається військовою підготовкою, рутинною діяльністю, а також демонструє реакцію на навчання НАТО", - зазначає міністерство.

"Військова активність Російської Федерації в майбутньому збережеться, і може зростати у зв'язку з подальшим посиленням Калінінградського угруповання і її бажанням демонструвати НАТО військову міць", – також зазначає оборонне відомство.

Навчання Baltops 2020 проходять в Балтійському морі 7-16 червня. У них беруть участь елементи Військово-повітряних сил і Військово-морських сил з 19 країн НАТО і держав-партнерів, в ході навчань також будуть проводитися процедури повітряної оборони, боротьби з підводною технікою, пошуку і знешкодження мін.

Раніше міністерство повідомляло, що на минулому тижні винищувачі НАТО, що виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, 8 разів піднімалися в повітря для ідентифікації і супроводу російських військових літаків.