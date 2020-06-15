Литва отметила увеличение активности ВВС РФ из-за учений НАТО

Министерство обороны Литвы утверждает, что отмечена активность российских военных самолетов на прошедшей неделе связана с учениями НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Активность военной авиации Российской Федерации связана с желанием РФ продемонстрировать военную мощь в контексте военных учений НАТО", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, поэтому есть предположения, что российская военная активность может расти.

"Российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, внедряются новые системы вооружений, и развивается военная инфраструктура. Этот контингент занимается военной подготовкой, рутинной деятельностью, а также демонстрирует реакцию на учения НАТО", - отмечает министерство.

"Военная активность Российской Федерации в будущем сохранится, и может расти в связи с дальнейшим усилением Калининградского группировки и ее желанием демонстрировать НАТО военную мощь", – отмечает оборонное ведомство.

Учения Baltops 2020 проходят в Балтийском море 7-16 июня. В них принимают участие элементы Военно-воздушных сил и Военно-морских сил из 19 стран НАТО и государств-партнеров, в ходе учений также будут проводиться процедуры воздушной обороны, борьбы с подводной техникой, поиска и обезвреживания мин.

Ранее министерство сообщало, что на минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, 8 раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолетов.