МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без нагальної потреби

МЗС України через пандемію рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі країни без нагальної потреби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі та зростанням кількості нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без нагальної необхідності" - заявили в МЗС.

"Під час ухвалення рішення просимо також орієнтуватися на актуальні офіційні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) із розповсюдження коронавірусної інфекції у світі та найбільш уражених регіонів", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім цього, в МЗС надали низку рекомендацій громадянам на випадок, якщо вони все-таки мають намір виїхати за межі країни, перебувають за кордоном або наражаються на небезпеку у зв'язку з епідемією коронавірусу в одній із країн.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило список країн так званої червоної зони, після прибуття з яких необхідно пройти обов'язкову обсервацію.

До "червоної зони" увійшли країни, в яких станом на 14 червня показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

Як повідомлялося, Греція в понеділок відкрила свої основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, щоб збільшити кількість міжнародних рейсів і відновити туризм після тримісячного карантину.

Пасажири, що прибувають з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними у зв'язку з поширенням коронавірусу, повинні будуть здати тест.

Слід зазначити, що Україна входить до списку країн з високим ризиком зараження, тому по прильоту необхідно буде здавати тест і проходити карантин.