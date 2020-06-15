МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без необходимости

МИД Украины из-за пандемии рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы страны без крайней необходимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости" - заявили в МИД.

"Во время принятия решения просим также ориентироваться на актуальные официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению коронавирусной инфекции в мире и наиболее пораженных регионов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в МИД дали ряд рекомендаций гражданам на случай, если они все-таки намерены выехать за пределы страны, находящихся за рубежом или подвергаются опасности в связи с эпидемией коронавирус в одной из стран.

Ранее Министерство здравоохранения обнародовало список стран так называемой красной зоны, после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 14 июня показатель заболеваемости на коронавирус превышает 40 на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, Греция в понедельник открыла свои основные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран, чтобы увеличить количество международных рейсов и восстановить туризм после трехмесячного карантина.

Пассажиры, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест.

Следует отметить, что Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин.