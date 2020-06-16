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Министры НАТО обсудят ответ Альянса на новые ядерные ракеты РФ

Вторник, 16 июня 2020, 12:59

Министры обороны НАТО во время онлайн-встречи 17-18 июня обсудят ответ Альянса на появление в России новых ракет, способных нести ядерное оружие.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге накануне министерской встречи.

Мы также обсудим последствия для безопасности из-за наращивания Россией набора ракет, способных нести ядерное оружие. Развертывание Россией ракетной системы SSC-8 привело к прекращению действия Договора о РСМД в прошлом году.

С тех пор Россия продолжала модернизировать свои ракетные возможности, в том числе гиперзвуковое оружие", - сказал Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры обороны согласятся на существенный и сбалансированный пакет политических и военных мер", - добавил он.

Столтенберг объяснил, что пакет включает укрепление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

"НАТО не будет отображать дестабилизирующее поведение России. Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - резюмировал генсек.

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Ядерное оружие Альянс Россия
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