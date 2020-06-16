Прем’єр Британії заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що вчені країни зробили "найбільший прорив"в лікуванні коронавірусу препаратом, який, за його словами,"довів свою здатність знижувати ризик смерті".

Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал ITV.

При випробуванні препарату дексаметазон знизилась смертність серед тих, хто перебував на ШВЛ, - приблизно на третину в порівнянні з групою, яка отримувала стандартну медичну допомогу.

Борис Джонсон сказав,що "шанси померти від COVID-19 були значно знижені цим лікуванням".

Він заявив, що пишається командою британських вчених, яка провела "перше надійне клінічне випробування" щодо використання дексаметазону для лікування коронавірусу і подякував тисячам пацієнтів у Британії, які добровільно взяли участь у випробуваннях.

Патрік Валанс, головний науковий радник уряду, сказав, що препарат дешевий, а це означає, що він може мати ефект у всьому світі.

"Дексаметазон недорогий, дуже широко доступний, і дійсно захоплююча річ у цьому дослідженні полягає не тільки в тому, що він працює, але і в тому, що він може працювати в усьому світі", - сказав він на пресконференції.

"Ми зробили кроки, щоб забезпечити достатню кількість поставок, навіть у разі другого піку" – заявив Джонсон.

На даний момент число жертв коронавірусу у Британії наближається до 42 тисяч, число хворих - до 300 тисяч.

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