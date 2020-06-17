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Уряд Німеччини затвердив додатковий пакет допомоги на €62 млрд для подолання "коронакризи"

Середа, 17 червня 2020, 15:40

Федеральний уряд Німеччини схвалив додатковий пакет фінансової підтримки обсягом 62,5 млрд євро для подолання наслідків "коронакризи".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Уряд федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель у середу, 17 червня, схвалив додатковий бюджет обсягом 62,5 млрд євро для подолання негативних наслідків для економіки від кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

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Це додаткова сума до першого пакету фінансової підтримки економіки обсягом 156 млрд євро, затвердженого наприкінці березня. Внаслідок цього кроку, борг Німеччини у 2020 році зросте до рекордних 218,5  млрд євро. Він може стати у 5 разів більшим, ніж у 2010 році – найважчому після фінансової кризи.

Рішення ще має бути затверджене Бундестагом.

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