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Правительство Германии утвердило дополнительный пакет помощи на €62 млрд для преодоления "коронакризиса"

Среда, 17 июня 2020, 15:40

Федеральное правительство Германии одобрило дополнительный пакет финансовой поддержки объемом 62,5 млрд евро для преодоления последствий "коронакризиса".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Правительство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в среду, 17 июня, одобрило дополнительный бюджет объемом 62,5 млрд евро для преодоления негативных последствий для экономики от кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

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Это дополнительная сумма до первого пакета финансовой поддержки экономики объемом 156 млрд евро, утвержденного в конце марта. В результате этого шага, долг Германии в 2020 году вырастет до рекордных 218,5 млрд евро. Он может стать в 5 раз больше, чем в 2010 году - самом тяжелом после финансового кризиса.

Решение еще должно быть утверждено Бундестагом.

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