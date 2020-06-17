Правительство Германии утвердило дополнительный пакет помощи на €62 млрд для преодоления "коронакризиса"

Федеральное правительство Германии одобрило дополнительный пакет финансовой поддержки объемом 62,5 млрд евро для преодоления последствий "коронакризиса".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Правительство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в среду, 17 июня, одобрило дополнительный бюджет объемом 62,5 млрд евро для преодоления негативных последствий для экономики от кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Это дополнительная сумма до первого пакета финансовой поддержки экономики объемом 156 млрд евро, утвержденного в конце марта. В результате этого шага, долг Германии в 2020 году вырастет до рекордных 218,5 млрд евро. Он может стать в 5 раз больше, чем в 2010 году - самом тяжелом после финансового кризиса.

Решение еще должно быть утверждено Бундестагом.

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