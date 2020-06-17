Правляча коаліція Молдови втратила більшість у парламенті

Правляча коаліція Молдови залишилася без парламентської більшості після виходу одного з депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

Депутат від Демократичної партії Єфросинія Грецу оголосила про вихід з партійної фракції в парламенті і перехід до групи "Pro Moldova". Відповідний лист було направлено спікеру Зінаїді Гречаної.

Таким чином, у фракції соціалістів (ПСРМ) залишилося 37 депутатів, а у демократів - 13 депутатів, що разом дає їм 50 голосів у парламенті.

Відповідно, правляча коаліція не має достатньої кількості голосів для прийняття законів, мінімально необхідне число - 51.

У травні фракцію Демократичної партії залишили шість депутатів, ще один вийшов з неї у червні. Більшість із них приєдналися до групи "Pro Moldova".

Групу створили шість депутатів, які вийшли з лав демократів ще у лютому.