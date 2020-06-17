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Правящая коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте

Среда, 17 июня 2020, 18:51

Правящая коалиция Молдовы осталась без парламентского большинства после выхода одного из депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

Депутат от Демократической партии Ефросиния Грецу объявила о выходе из партийной фракции в парламенты и переходит в группу "Pro Moldova". Соответствующее письмо было направлено спикеру Зинаиде Гречанной.

Таким образом, во фракции социалистов (ПСРМ) осталось 37 депутатов, а у демократов - 13 депутатов, что вместе дает им 50 голосов в парламенте.

Соответственно, правящая коалиция не имеет достаточного количества голосов для принятия законов, минимально необходимое число - 51.

В мае фракцию Демократической партии покинули шесть депутатов, еще один вышел из нее в июне. Большинство из них присоединились к группе "Pro Moldova".

Группу создали шесть депутатов, которые вышли из рядов демократов еще в феврале.

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