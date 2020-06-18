Болтон: Трамп просил лидера Китая повлиять на его шансы на выборах

Президент США Дональд Трамп просил лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на его шансы на предстоящих выборах, покупая фермерскую продукцию из США. Также Трамп одобрял репрессивную политику Китая в отношении уйгуров.

Об этом говорится в мемуарах бывшего советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Болтон описывает разговор между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в июне 2019 года во время встречи "двадцатки" в Осаке.

По его словам, Трамп сказал китайскому лидеру, что фермеры с американского Среднего Запада - его ключевой электорат, от которого зависят шансы во второй раз победить на президентских выборах в 2020 году.

Поэтому Дональд Трамп призвал Си Цзиньпина покупать сельскохозяйственную продукцию из Америки - соевые культуры и пшеницу, что должно улучшить ситуацию фермеров и поддержку Трампа на выборах. В обмен на это он обещал снять некоторые пошлины с китайской продукции.

Болтон добавляет, что практически во всех своих решениях Трамп руководствовался тем, как это повлияет на его шансы переизбраться в 2020 году.

Также сообщается, что во время этой же встречи Трамп в беседе с китайским лидером, как это следует из слов переводчика, сказал, что Си Цзиньпин может продолжить строить концентрационные лагеря для мусульман-уйгуров, и это "правильная вещь".

Как пишет Джон Болтон, американский президент не хотел накладывать санкции на Китай за его репрессивную политику против мусульманского меньшинства, учитывая переговоры о торговле. "Религиозные репрессии в Китае не были на повестке дня для Трампа, независимо от того, шла ли речь о католической церкви или о Фалуньгун", - отмечает он.

В то же время вчера Дональд Трамп все-таки подписал закон о санкциях против Китая за репрессии против уйгуров: причастным к преследованиям грозит замораживание активов и ограничение на въезд в Соединенные Штаты.

Как уже сообщалось, в мемуарах Болтон также подтверждает, что Трамп прямо связал выделение военной помощи Украине с получением компромата на своих политических оппонентов, а также что президент США жаловался на санкции и другие карательные меры против России.