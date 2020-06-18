Суд ЄС визнав незаконним угорський закон про боротьбу із Соросом

Суд ЄС у Люксембурзі постановив у четвер, що Угорщина порушила законодавство Євросоюзу своїми правилами щодо закордонного фінансування неурядових організацій, в основном связанных с Соросом.

"Європейська правда" ознайомилась з рішенням суду, оприлюдненим 18 червня.

У 2017 році Угорщина прийняла закон, метою якого задекларували забезпечення прозорості громадських організацій, що отримують фінансування з-за кордону.

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Відповідно до закону, організації повинні були реєструватися в угорських судах, якщо сума фінансування з-за кордону перевищувала встановлений поріг. При реєстрації вони повинні також вказувати ім'я донора, чия підтримка досягла або перевищила суму в приблизно 1 400 євро, і точну суму фінансування. Потім ця інформація публікувалася на загальнодоступній електронній платформі.

Крім того, відповідні громадські організації повинні були заявити на своїй домашній сторінці, що вони є "організацією, яка отримує підтримку з-за кордону".

Критики кажуть, що закон був спрямований на американського мільярдера Джорджа Сороса, бізнесмена угорського походження, чия благодійна діяльність підтримує демократію і права людини в усьому світі.

Суд постановив, що нові правила запровадили "дискримінаційні та невиправдані обмеження" для організацій, а також тих, хто їх підтримує.

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Судді стверджують, що правила порушують закріплене в ЄС право на вільне переміщення капіталу, а також основні права ЄС на повагу до приватного і сімейного життя, захист особистих даних і свободу об’єднань.

Минулого місяця Європейський суд виніс рішення проти Угорщини щодо її поводження з прохачами притулку.