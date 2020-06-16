Парламент Угорщини проголосував за завершення надзвичайних повноважень Орбана

Парламент Угорщини проголосував за завершення надзвичайного стану та надзвичайних повноважень уряду Віктора Орбана, запровадивши натомість законодавство про перехідний період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.

У вівторок, 16 червня, парламент Угорщини одностайно проголосував за завершення надзвичайного стану в країні, запровадженого 30 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу, у рамках якого прем’єр Віктор Орбан отримав надзвичайні повноваження.

Дату завершення надзвичайного стану має оголосити уряд. Наприкінці травня міністр юстиції Юдіт Варга повідомляла, що це має відбутися 20 червня.

Натомість Національна асамблея ухвалила закон про перехідний період та епідеміологічну готовність, на підставі якого уряд може оголосити про надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, надзвичайне законодавство в Угорщині у зв’язку з COVID-19 зазнавало жорсткої критики з боку опозиції, правозахисних організацій.

У своїй резолюції від 17 квітня Європарламент заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослаблення нагляду парламенту "повністю несумісні з європейськими цінностями".

У середині травня депутати Європарламенту закликали Єврокомісію та Раду ЄС у зв'язку з цим ввести санкції та припинити виплати Угорщині.

За кілька днів після того прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в кінці травня його уряд може відмовитися від широких повноважень, отриманих через указ про надзвичайний стан.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині.