Суд ЕС признал незаконным венгерский закон о борьбе с Соросом

Суд ЕС в Люксембурге постановил в четверг, что Венгрия нарушила законодательство Евросоюза своими правилами о зарубежном финансировании неправительственных организаций.

"Европейская правда" ознакомилась с решением суда, обнародованном 18 июня.

В 2017 году Венгрия приняла закон, целью которого задекларировала обеспечение прозрачности общественных организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

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Согласно закону, организации должны были регистрироваться в венгерских судах, если сумма финансирования из-за рубежа превышала установленный порог. При регистрации они должны также указывать имя донора, чья поддержка достигла или превысила сумму в примерно 1400 евро, и точную сумму финансирования. Затем эта информация публиковалась на общедоступной электронной платформе.

Кроме того, соответствующие общественные организации должны были заявить на своей домашней странице, что они являются "организацией, получающей поддержку из-за рубежа".

Критики говорят, что закон был направлен против американского миллиардера Джорджа Сороса, бизнесмена венгерского происхождения, чья благотворительная деятельность поддерживает демократию и права человека во всем мире.

Суд постановил, что новые правила ввели "дискриминационные и неоправданные ограничения" для организаций, а также тех, кто их поддерживает.

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Судьи утверждают, что правила нарушают закрепленное в ЕС право на свободное перемещение капитала, а также основные права ЕС на уважение частной и семейной жизни, защиту личных данных и свободу объединений.

В прошлом месяце Европейский суд вынес решение против Венгрии за ее обращение с просителями убежища.