В Британии хотят обсудить с Францией ослабление карантинных требований для путешественников

В Британии планируют обсудить с Францией ослабление карантинных требований к путешественникам, которые пересекают границу между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, правительство Великобритании планирует обсудить с Францией идею "коридоров" для путешественников, ослабив действующее требование о 14-дневной самоизоляции после пересечения границы.

Речь может идти не только о Франции, но и других странах. Доминик Рааб отметил, что в этом вопросе придется действовать осторожно, поскольку в случае ослабления требований только для отдельных стран возможны иски против Британии.

Напомним, в мае Великобритания объявила, что с 8 июня все, кто прибывает на территорию Британии из других стран, обязаны будут 14 дней оставаться на самоизоляции. За нарушение требования грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов. Исключение из этого требования установили только для отдельных категорий путешественников.

Этот шаг вызвал недовольство во Франции, поскольку сначала шла речь о том, что исключение будет и для ее граждан. Париж ввел зеркальное требование для всех, кто возвращается из Британии.