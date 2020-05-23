Франція запровадить 14-денний карантин для усіх, хто прибуває з Британії

Франція у відповідь на дії Британії запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває з Британії, починаючи з 8 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Франція у відповідь на рішення британського уряду про двотижневий карантин для всіх, хто прибуває в країну, запровадить дзеркальний захід – зобов’язання про 14-денну самоізоляцію для усіх, хто прибуває до Франції з Британії, починаючи з 8 червня.

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"Мандрівники з Британії, незалежно від їхнього громадянства, повинні будуть проходити 14-денну самоізоляцію з моменту набуття чинності вимоги Британії про 14-денну самоізоляцію", - йдеться у повідомленні офіційного Twitter посольства Франції у Британії.

#quarantine « Les voyageurs en provenance du 🇬🇧, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine lorsque la mesure britannique de quatorzaine, annoncée ce soir, entrera en vigueur.» #quarantaine #COVIDー19 pic.twitter.com/U1ualAAK5q — French Embassy UK (@FranceintheUK) May 22, 2020

В уряді додали, що застосовуватимуть такі заходи щодо усіх країн, які вимагатимуть карантину після прибуття на їхню територію.

Нагадаємо, Британія вирішила з 8 червня зобов’язати усіх, хто в’їжджає на територію країни, 2 тижні лишатися на карантині. Манрівники будуть повинні надати адресу про місце, де вони проходитимуть самоізоляцію, з можливістю перевірки та накладання штрафу від 1000 фунтів стерлінгів у разі порушення.

Ці правила не поширюються на окремі категорії громадян. Спершу планували зробити виняток і для тих, хто прибуває з Франції, але у підсумку Франції немає у переліку територій, звідки можна в’їхати без зобов’язання про самоізоляцію.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції висловив жаль з приводу рішення Британії.