У Франції тривають затримання чеченців, причетних до заворушень у Діжоні

У Франції продовжуються затримання чеченців, яких підозрюють в участі в заворушеннях у Діжоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Вранці у четвер, 18 червня, французька поліція здійснила ще низку затримань осіб чеченської національності, які могли брати участь у міжетнічних сутичках у кварталі Грезій у Діжоні, що відбувалися останніми вихідними.

Серед 5 затриманих чеченців, про яких наразі відомо ЗМІ – 53-річний чоловік, який наразі проживає у Долі, невеликому місті на сході Франції. Вважають, що саме він був "старшим" від чеченської спільноти, який домовлявся про "перемир’я" з мешканцями кварталу Грезій.

Є затримані і безпосередньо з Діжона та з Безансона.

Нагадаємо, у Діжоні 4 дні поспіль відбувалися сутички між представниками чеченської спільноти, що з’їхалися з усієї країни, та місцевими мешканцями, переважно вихідцями з країн Магрибу. Приводом для конфлікту стало побиття чеченського підлітка 10 червня.

Реальна причина протистояння до кінця не зрозуміла. На думку прокурора Діжона Еріка Мате, конфлікт викликаний суперечностями між чеченцями і вихідцями з країн Магрибу і може бути пов'язаний зі збутом наркотиків.

Поліція декілька днів не вживала активних заходів. Потужні сили правоохоронців зайшли у Грезій лише у понеділок, 15 червня. Відтоді сутички припинилися, поліція почала пошуки людей, які були основними організаторами "акцій залякування". Чотирьох підозрюваних затримали вже у понеділок.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Єлисейський палац звернувся до МВС Франції з вимогою вислати чеченців, затриманих після сутичок у Діжоні.