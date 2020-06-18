Во Франции продолжаются задержания чеченцев, причастных к беспорядкам в Дижоне

Во Франции продолжаются задержания чеченцев, подозреваемых в участии в беспорядках в Дижоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Утром в четверг, 18 июня, французская полиция провела еще ряд задержаний лиц чеченской национальности, которые могли участвовать в межэтнических столкновениях в квартале Грезий в Дижоне, происходивших в последние выходные.

Среди пяти задержанных чеченцев, о которых пока известно СМИ - 53-летний мужчина, который сейчас проживает в Доли, небольшом городе на востоке Франции. Считают, что именно он был "старшим" от чеченской общины, который договаривался о "перемирии" с жителями квартала Грезий.

Есть задержанные и непосредственно из Дижона и Безансона.

Напомним, в Дижоне 4 дня подряд происходили столкновения между представителями чеченской общины, съехавшимися со всей страны, и местными жителями, в основном выходцами из стран Магриба. Поводом для конфликта стало избиение чеченского подростка 10 июня.

Реальная причина противостояния до конца не ясна. По мнению прокурора Дижона Эрика Мате, конфликт вызван противоречиями между чеченцами и выходцами из стран Магриба и может быть связан со сбытом наркотиков.

Полиция несколько дней не предпринимала активных действий. Крупные силы правоохранителей зашли в Грезий только в понедельник, 15 июня. С тех пор столкновения прекратились, полиция начала поиски людей, которые были основными организаторами "акций устрашения". Четырех подозреваемых задержали уже в понедельник.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Елисейский дворец обратился к МВД Франции с требованием выслать чеченцев, задержанных после столкновений в Дижоне.