У Польщі – найбільша добова кількість померлих від коронавірусу з кінця квітня

У Польщі повідомляють про найбільшу добову кількість смертей від коронавірусу за майже 2 місяці.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Onet, такі дані сьогодні оприлюднило міністерство охорони здоров’я.

У Польщі за останні 24 години від коронавірусу померли 30 хворих. Вищої добової кількості померлих не реєстрували жодного разу, починаючи з 28 квітня, коли померли 34 хворих. Найбільшу кількість загиблих від епідемії за добу зареєстрували 24 квітня – 40 осіб.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Польщі зросла до 1316.

За останню добу виявили 314 нових хворих на коронавірус, більшість випадків – у Сілезькому (88) та Лодзькому (75) воєводствах. Це суттєве падіння, порівняно зі "стрибком" до понад 500 випадків вчора. До того кілька днів приріст нових хворих становив близько 400.

Перед цим великий "стрибок" нових заражень спостерігався в середині минулого тижня: кілька днів поспіль реєстрували понад 570 хворих за добу. Показник 8 червня - 599 нових заражень - став найвищим за увесь час епідемії.

Із 31 015 підтверджених хворих на коронавірус у Польщі з початку епідемії, одужали вже 15 317.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм.

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