В Польше - наибольшее за сутки число умерших от коронавируса с конца апреля

В Польше сообщают о наибольшем суточном количестве смертей от коронавируса за почти два месяца.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet, такие данные сегодня обнародовало министерство здравоохранения.

В Польше за последние 24 часа от коронавируса умерли 30 больных. Более высокого суточного количества умерших не регистрировали ни разу, начиная с 28 апреля, когда умерли 34 больных. Наибольшее количество погибших от эпидемии за сутки зарегистрировали 24 апреля - 40 человек.

Общее количество умерших от коронавируса в Польше выросло до 1316.

За последние сутки обнаружили 314 новых больных коронавирусом, большинство случаев - в Силезском (88) и Лодзинском (75) воеводствах. Это существенное падение, по сравнению со скачком до более 500 случаев вчера. До того несколько дней прирост новых больных составлял около 400.

Перед этим большой скачок новых заражений наблюдался в середине прошлой недели: несколько дней подряд регистрировали свыше 570 больных в сутки. Показатель 8 июня - 599 новых заражений - стал самым высоким за все время эпидемии.

Из 31 015 подтвержденных больных коронавирусом в Польше с начала эпидемии, выздоровели уже 15 317.

Следует отметить, что развитие эпидемии в Украине часто сравнивают с польским сценарием.

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