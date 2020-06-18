Wizz Air анонсував новий рейс Дортмунд-Запоріжжя з 2 серпня

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала відкриття бази в Дортмунді з 18 новими напрямки по Європі, один з яких – Запоріжжя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Рейси Дортмунд - Запоріжжя угорська бюджетна авіакомпанія планує розпочати 2 серпня. Перельоти здійснюватимуться два рази на тиждень – у середу та неділю.

Квитки вже доступні для бронювання з ціною від 729 гривень.

Дортмунд став сьомим напрямком Wizz Air із Запоріжжя, в жовтні минулого року анонсовано рейси у Відень, Будапешт, Вроцлав, Гданськ, Краків, Вільнюс, які мали стартувати з квітня, проте їх відклали через коронавірус.

Слід зазначити, що з 3 серпня Wizz Air полетить до румунського міста Сучава, який розташований поруч з кордоном з Україною в 80 км від Чернівців. Ця лінія буде також обслуговуватися два рази в тиждень, але по інших днях - щопонеділка та щоп'ятниці.

Нагадаємо, Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в міжнародному аеропорту "Київ" та рейсів з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великої Британії.