Угорський лоукостер Wizz Air відновлює низку рейсів з аеропорту "Київ" до Європи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це оголосила пресслужба авіакомпанії.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення роботи своєї бази в міжнародному аеропорту "Київ" та рейсів з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великої Британії.

"З 17 червня українські пасажири зможуть запланувати подорож за такими напрямками і в такі країни: Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпціг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) і Лондон Лутон (Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що запровадила на борту посилені санітарні заходи у зв’язку з епідемією коронавірусу. Пасажири протягом перельоту зобов’язані бути у масках. Також їм роздаватимуть дезінфікуючі серветки.

Пасажирам рекомендують реєструватися на рейс і купувати послуги онлайн (наприклад, оплачувати додатковий багаж через інтернет), щоб зменшити контакти в аеропорту.

Як повідомлялося раніше, аеропорт "Київ" імені Сікорського, відомий також як "Жуляни", з 16 червня прийняв перші міжнародні рейси, відновивши роботу після карантину.

Перед цим, у ніч на вівторок, аеропорт "Київ" скасував усі рейси Wizz Air та інших компаній, що стало несподіванкою для авіакомпаній та пасажирів. Причиною скасування назвали невиконання містом Київ вимог карантину.

Варто додати, що в разі відновлення польотів туристи поки не зможуть літати до ЄС. Детальніше - у статті: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС.