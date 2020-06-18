У Раді очікують, що "Венеціанка" у липні надасть висновки щодо закону про референдум

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує висновків Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум в липні.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже сподіваємося...я направив від себе листа, щоб прискорити, щоб це питання розглядалося в червні, але я думаю, в червні вони не встигнуть. Але я дуже сподіваюся, що в липні вони зберуть ad hoc на засідання саме на нашу законопроєкту", - сказав Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада обґрунтувала, у чому важливість документа і описала як законопроєкт проходить у парламенті.

Стефанчук нагадав, що Рада направила до Венеціанської комісії законопроєкт відразу ж після того, як він був розроблений.

Слід зазначити, що 18 червня починається дводенне засідання Венеціанської комісії за письмовою процедурою. У порядку денному немає згадок про розгляд українського законопроєкту, а також про зустріч у липні. Наступна сесія запланована на 8-9 жовтня.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.