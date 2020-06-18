В Раде ожидают, что "Венецианка" в июле даст выводы по закону о референдуме

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает выводов Венецианской комиссии относительно законопроекта о референдуме в июле.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы очень надеемся ... я направил от себя письмо, чтобы ускорить, чтобы этот вопрос рассматривался в июне, но я думаю, в июне они не успеют. Но я очень надеюсь, что в июле они соберутся ad hoc на заседание именно по нашему законопроекту", - сказал Стефанчук.

По его словам, Верховная Рада обосновала, в чем важность документа, и описала, как законопроект проходит в парламенте.

Стефанчук напомнил, что Рада направила в Венецианскую комиссию законопроект сразу же после того, как он был разработан.

Следует отметить, что 18 июня начинается двухдневное заседание Венецианской комиссии по письменной процедуре. В повестке дня нет упоминаний о рассмотрении украинского законопроекта, а также о встрече в июле. Следующая сессия запланирована на 8-9 октября.

Напомним, 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.