Суд відпустив колишнього президента Вірменії під заставу в $4 млн

Апеляційний суд Вірменії ухвалив рішення звільнити колишнього президента країни Роберта Кочаряна під заставу в розмірі 2 млрд драмів ($4,1 млн).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAM.

За рішенням судді, другий президент Вірменії буде звільнений після сплати застави.

Раніше суд першої інстанції відхилив три клопотання сторони захисту: про звільнення під особисту поруку трьох колишніх прем'єр-міністрів Вірменії, звільнення під заставу, зміну запобіжного заходу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Суд протягом трьох засідань вислухав доводи сторони захисту, сторони звинувачення, потерпілої сторони. Суддя адресував численні запитання Кочаряну для прояснення його ставлення до виконання зобов'язань перед судом.

Скарга була задоволена частково - за частиною застави суд скаргу задовольнив, а по частині особистого поручительства - ні.

В даний час Кочарян знаходиться в єреванському медцентрі, де проходить післяопераційне лікування. Адміністративний суд країни раніше прийняв рішення дозволити йому залишатися там до закінчення пандемії через те, що він знаходиться в зоні ризику.

Експрезиденту Кочаряну і іншим фігурантам "справи 1 березня" Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії (у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року). Кочарян також звинувачується в отриманні хабаря в особливо великих розмірах (по іншій кримінальній справі).

Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування.

Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.