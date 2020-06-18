Суд отпустил бывшего президента Армении под залог в $4 млн

Апелляционный суд Армении постановил освободить бывшего президента страны Роберта Кочаряна под залог в размере 2 млрд драмов ($4 млн).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAM.

По решению судьи, второй президент Армении будет освобожден после уплаты залога.

Ранее суд первой инстанции отклонил три ходатайства стороны защиты: об освобождении под личное поручительство троих бывших премьер-министров Армении, освобождении под залог, изменении меры пресечения в связи с пандемией коронавируса.

Суд в течение трех заседаний выслушал доводы стороны защиты, стороны обвинения, потерпевшей стороны. Судья адресовал многочисленные вопросы Роберту Кочаряну для прояснения его отношения к выполнению обязательств перед судом.

Жалоба была удовлетворена частично – по части залога суд жалобу удовлетворил, а по части личного поручительства нет.

В настоящее время Кочарн находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Административный суд страны ранее принял решение позволить ему оставаться там до окончания пандемии из-за того, что он находится в зоне риска.

Экс-президенту Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта" Сейрану Оганяну, Юрию Хачатурову и Армену Геворкяну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования.

Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, более 200 были ранены.