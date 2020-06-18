Верховный суд Франции отклонил спорный закон о языке ненависти в интернете

Верховный суд Франции отклонил большинство положений законопроекта о запрете языка ненависти в интернете, который вынудил бы гигантов социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, удалять подобный контент в течение 24 часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение Конституционного совета гласит, что закон чрезмерно мешает свободе слова. Это решение является неудачей для президента Эммануила Макрона, который пообещал сделать Францию ​​лидером в сдерживании распространения такого контента и ложной информации в соцсетях.

Законопроект был одобрен нижней палатой Франции в июле прошлого года, но все еще должен был быть одобрен Конституционным советом.

Согласно законопроекту, социальные сети могут быть оштрафованы на сумму до 4% своих глобальных доходов за неспособность удалить в течение дня "явно незаконное" содержимое, связанное с расой, полом, религией, сексуальной ориентацией или инвалидностью.

Несколько групп по защите свободы слова утверждали, что законопроект может проложить путь к государственной цензуре, поскольку он не дает четкого определения незаконного контента.

"Эти меры подрывают свободу выражения мнений в способ, который является ненужным, неуместным и несоразмерным", - сказал суд.

Суд сослался на "Декларацию прав человека и гражданина" 1789 года, которая является преамбулой конституции.

Он отметил, что законопроект в настоящее время предусматривает, что администрация будет играть главную роль в принятии решения о незаконном контенте без какого-либо вмешательства судьи.

Суд также пресек другое положение проекта закона, в соответствии с которым любой контент, который считается детской порнографией или пропагандой терроризма, пришлось бы быть удалять в течение одного часа.