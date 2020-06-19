У ТРЦ Варшави влаштували протест проти високої орендної плати після "коронакризи"

В одному із торгових центрів Варшави кілька десятків магазинів влаштували протест проти умов оренди, вимагаючи знизити плату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Business Insider.

В одному з ТРЦ Варшави, Galeria Północna, близько 50 магазинів та бутиків, які орендують площі у торговому центрі, влаштували протест з вимогою зниження орендної плати. Власники магазинів пояснюють, що їхні обороти суттєво знизилися внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Фото: Jacek Kurnikowski / AKPA

На знак протесту вони зачинили магазини та розклеїли плакати зі своїми гаслами. Їх на знак солідарності розмістили і в кількох інших торгових центрах.

За словами компаній, які взяли участь у протесті, магазини у зв'язку з пандемією та карантинними обмеженнями зазнали великих збитків, а зараз клієнтів та прибутку суттєво менше, ніж раніше. Різні компанії повідомляють про втрату від 50% до 90% обороту.

Власники магазинів просять знизити орендну плату відповідно до зниження відсотку їхніх оборотів, щоб вони змогли пережити найважчий період.

У ТРЦ з цього приводу заявили, що у них також "непрості часи", та вони готові шукати "взаємно вигідні рішення".

Нагадаємо, ще у березні уряд Польщі анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу. Орієнтовна вартість пакету становить близько 212 млрд злотих ($52 млрд). Цей пакет включає захист працівників від втрати робочих місць, підтримку охорони здоров'я, безпеку фінансової системи, підтримку підприємців і державні інвестиції.

Читайте також: За вашу і нашу економіку: що заважає відносинам України та Польщі.