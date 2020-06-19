У ТРЦ Варшави влаштували протест проти високої орендної плати після "коронакризи"
В одному із торгових центрів Варшави кілька десятків магазинів влаштували протест проти умов оренди, вимагаючи знизити плату.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Business Insider.
В одному з ТРЦ Варшави, Galeria Północna, близько 50 магазинів та бутиків, які орендують площі у торговому центрі, влаштували протест з вимогою зниження орендної плати. Власники магазинів пояснюють, що їхні обороти суттєво знизилися внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.
На знак протесту вони зачинили магазини та розклеїли плакати зі своїми гаслами. Їх на знак солідарності розмістили і в кількох інших торгових центрах.
За словами компаній, які взяли участь у протесті, магазини у зв'язку з пандемією та карантинними обмеженнями зазнали великих збитків, а зараз клієнтів та прибутку суттєво менше, ніж раніше. Різні компанії повідомляють про втрату від 50% до 90% обороту.
Власники магазинів просять знизити орендну плату відповідно до зниження відсотку їхніх оборотів, щоб вони змогли пережити найважчий період.
У ТРЦ з цього приводу заявили, що у них також "непрості часи", та вони готові шукати "взаємно вигідні рішення".
Нагадаємо, ще у березні уряд Польщі анонсував великий пакет допомоги економіці і підприємцям у зв’язку з пандемією коронавірусу. Орієнтовна вартість пакету становить близько 212 млрд злотих ($52 млрд). Цей пакет включає захист працівників від втрати робочих місць, підтримку охорони здоров'я, безпеку фінансової системи, підтримку підприємців і державні інвестиції.
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